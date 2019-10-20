Sıcaktan bunalan Katar cadde pazarlara klima kurdu 

Ülkede, aşırı sıcak nedeniyle kasıma ertelenen Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında futbol stadyumlarına klima yerleştirildi. Kaldırımlar boyunca ve hatta açık hava alışveriş merkezlerine de yerleştirilen dev soğutucular serin bir esintiyle hayatın eskisi gibi devam etmesini sağlıyor. Ne var ki, dış mekan klimaları giderek hızlanan kısır döngünün parçalarından biri. Klimalar gücünü fosil yakıtlarla üretilen elektrikten alıyor, böylelikle atmosfere, iklim krizini yaratan karbondioksitin daha da fazla salımına neden oluyor.