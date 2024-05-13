İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2117
  • EURO
    34,8025
  • ALTIN
    2419.37
  • BIST100
    10056
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Şiddetli fırtınanın yaşandığı Fransa'da seyir halindeki uçağa yıldırım düştü
Dünya

Şiddetli fırtınanın yaşandığı Fransa'da seyir halindeki uçağa yıldırım düştü

Fransa'nın başkenti Paris'te, yolculuk halindeki uçağa yıldırımın isabet ettiği an fotoğraflandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 20:19 - Güncelleme:
Şiddetli fırtınanın yaşandığı Fransa'da seyir halindeki uçağa yıldırım düştü
ABONE OL

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Paris dün şiddetli fırtınanın etkisi altında kaldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, X hesabından yaptığı "Paris'te fırtına" temalı paylaşımında, ülkenin turistik simgesi Eyfel Kulesi'nin, şimşek ve yıldırımların aydınlattığı gökyüzü altındaki fotoğraflarına yer verdi.

Paylaşımda, yolculuk halindeki bir uçağa yıldırımın isabet ettiği anın fotoğrafı da yer aldı.

Fransız basınında geniş yer bulan fotoğraf, "güzel bir sürpriz", "etkileyici" ve "inanılmaz" olarak nitelendi.

Öte yandan, yıldırım düşen uçakta herhangi bir hasar olmadığı belirtildi.

Uçuşlara yıldırım düşmesi rastlanan bir durumken, uçuş iznine tabi olan uçakların yıldırım koruma sistemlerine sahip olması gerekiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.