Şi'den donanma filosuna ''sağlam ve esnek mücadele'' mesajı

Şi, ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletini ziyaretinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) Donanmasına bağlı Güney Deniz Filosu'nun Cangciang şehrindeki üssünde incelemelerde bulundu.

Çin'in egemenlik iddiaları nedeniyle kıyı komşularının yanı sıra ABD ile ihtilaflar yaşandığı bölgede faaliyet gösteren filonun komutanlarına hitap eden Şi, "Askeri sorunları siyasi bir bakışla ele almalı, askeri mücadeleleri sağlam ve esnek tarzda yürütmeliyiz." dedi.

Şi, Çin ordusunun yeni güç unsurları ve yenilikçi savaş kavramlarına hakim modern bir savaş gücü haline getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Karmaşık sorunları zamanında halletmek üzere kabiliyetimizi geliştirmeli, toprak egemenliğimizi ve denizlerdeki çıkarlarımızı kararlılıkla savunmalı, çevremizde istikrarı sağlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı'nın filoyu ziyareti, Çin ordusunun Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ve ABD ziyaretlerinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı tatbikatın ardından geldi.

Aynı günlerde ABD donanmasına bağlı USS Milius muhribinin, Güney Çin Denizi'nde Çinlilerin "Nanşa" olarak adlandırdığı Spartly Adaları'ndaki Mischief Resifi yakınında seyretmesi iki ülke arasında gerilime yol açmıştı.

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

ABD'nin de son dönemde Çin'in artan varlığına karşı bölgede "Seyrüsefer Serbestisi Operasyonları" (FONP) adını verdiği askeri devriye ve seyir faaliyetlerini artırdığı gözleniyor.