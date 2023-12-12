Şi'den Vietnam ziyaretinde işbirliği mesajı

Xinhua ajansının haberine göre, Şi, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Vietnam Komünist Partisi (VKP) Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile bir araya geldi.

Şi, görüşmede, "iki ülkenin, temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren konularda birbirlerini güçlü bir şekilde desteklemeleri ve uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa savunmaları" gerektiğinin altını çizdi.

İki tarafın denizcilik alanında daha fazla işbirliği yapması gerektiğine işaret eden Şi, bu alandaki sorunların işbirliği fırsatlarına dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

Şİ, BİDEN'IN ZİYARETİNDEN KISA SÜRE SONRA VİETNAM'DA



Çin lideri, ABD Başkanı Joe Biden'ın eylüldeki ziyaretinden kısa süre sonra Vietnam'ı ziyaret etti.

Pekin yönetimi, ABD'nin Hint-Pasifik stratejisiyle kurduğu ortaklıklar eksenine yaklaşmasından endişe ettiği Vietnam ile ideolojik ve ekonomik bağlarını konsolide etmeyi hedefliyor.

Biden'ın ziyaretinde, ABD ile Vietnam ilişkilerini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurmuştu. Böylece ABD'nin Vietnam ile ilişkileri, Çin'in Vietnam ile ilişkileriyle eşit düzeye gelmişti. Vietnam, kasımda da ABD'nin bölgedeki müttefiki Japonya ile ilişkilerini aynı düzeye yükseltmişti.

Vietnam, ABD'nin Çin'in Asya-Pasifik'teki artan nüfuzuna karşı denge oluşturmak amacıyla bölge ülkeleriyle ittifak ve ortaklık bağlarını geliştirmeye yönelik Hint-Pasifik stratejisinde kritik yer işgal ediyor.

Biden, 10 Eylül'deki Vietnam ziyaretinde, Hanoi yönetimine ekonomi, güvenlik ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirme mesajı verirken, ziyarette Çin ile ABD arasındaki ihtilaf konusu çip üretimi ve nadir metaller konusunda işbirliği anlaşmaları duyurulmuştu.

Çin, ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki ortaklıklar ağını genişletmeye yönelik adımlarını kendisine karşı "dışlayıcı askeri blok oluşturma" çabası olarak görürken, Güney Çin Denizi'nde kıyıdaş ülkeler arasında sık sık gerilimlere dönüşen egemenlik ihtilafları, Çin'in artan askeri varlığı ve müdahaleci tavrından rahatsız bölge ülkelerini ABD'ye yaklaştırıyor.

Güney Çin Denizi'nde en uzun sahil şeridine sahip Vietnam, Çin ile ideolojik yakınlığına ve iyi ilişkilerine karşın, bu tür sürtüşmelerden en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Çin ve Vietnam, Küba, Laos ve Kuzey Kore ile dünyada komünist rejimle yönetilen 5 ülke arasında yer alıyor.