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Dünya

Sierra Leone'de askeri hareketlilik! Çok sayıda mahkum hapishaneden kaçtı

Askeri kışlaya yapılan saldırının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sierra Leone'de çok sayıda mahkumun başkentteki hapishaneden kaçtığı bildirildi.

AA26 Kasım 2023 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Sierra Leone'de askeri hareketlilik! Çok sayıda mahkum hapishaneden kaçtı
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Ulusal medyada yer alan haberlere göre, silahlı grubun başkent Freetown'daki Pademe Hapishanesi'ne girmesinin ardından mahkumlar serbest kaldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, çok sayıda mahkumun yürüyerek hapishaneyi boşalttığı görüldü.

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasının silah deposuna gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, ardından sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Kaçan saldırganların arandığını duyuran Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısı yapmıştı.

- AĞUSTOS AYINDA ASKERLER GÖZALTINA ALINDI

Sierra Leone'de, ağustos ayında, aralarında üst düzey askerlerin de bulunduğu çok sayıda kişi "ülkenin barış ve huzurunu baltalama" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Ülkede 24 Haziran'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı Bio'nun ikinci dönem için yeniden seçilmesinden bu yana gerginlik yaşanıyor.

Bio, Batı ülkelerini Sierra Leone'de karışıklık yaratmakla suçlamıştı.

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