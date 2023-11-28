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Dünya

Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı! 19 kişi hayatını kaybetti

Sierra Leone'de 26 Kasım gece saatlerinde askeri kışlaya kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA28 Kasım 2023 Salı 01:46 - Güncelleme:
Sierra Leone'de askeri kışlaya saldırı! 19 kişi hayatını kaybetti
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Askeri Sözcü İssa Bangura, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını belirten Bangura, "Aralarında halen görevde olan ve emekli askerlerin de bulunduğu, saldırıya karışan herkesi yakalamak için operasyonlar başlattık." dedi.

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna 26 Kasım gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşılarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.

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