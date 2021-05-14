İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2021 Perşembe / 1 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5093
  • EURO
    10,296
  • ALTIN
    498.863
  • BIST100
    1441.33
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sierra Leone'de idam cezası kararı kaldırılıyor
Dünya

Sierra Leone'de idam cezası kararı kaldırılıyor

Sierra Leone Adalet Bakanı Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, ülkesindeki 'vatandaşların temel haklarını korumak' için idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini açıkladı.

AA14 Mayıs 2021 Cuma 07:46 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 07:47
ABONE OL

Ulusal basında çıkan haberlere göre Koroma, yaptığı açıklamada hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırmak için harekete geçtiğini belirtti.

Koroma, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio'nun kabinesinin "vatandaşların temel haklarını korumak" amacıyla idam cezasını kaldırmaya karar verdiğini ifade etti.

Sierra Leone'de 1998'den bu yana hiç bir infazın gerçekleştirilmediğini kaydeden Koroma, ölüm cezaların genellikle hafifletildiğini söyledi.

Koroma, hükümetin ülkedeki idam cezasını kaldırılmak için meclise tasarı sunduğunu belirterek, "Meclis yasağı onayladıktan sonra bu idam cezası hikayesini bitiyor." ifadesini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.