Sierra Leone'de trafik kazası: 8 ölü
Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de bir askeri aracın kontrolden çıkması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Askeri sağlık memuru Yarbay Stephen Sylvalie, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Free Town'da bir askerin cenaze törenine gidenleri taşıyan aracın kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına girdiğini belirtti.
Sylvalie, 5 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Sylvalie, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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