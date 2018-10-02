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Sierra Leone'de trafik kazası: 8 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de bir askeri aracın kontrolden çıkması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

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Askeri sağlık memuru Yarbay Stephen Sylvalie, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Free Town'da bir askerin cenaze törenine gidenleri taşıyan aracın kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına girdiğini belirtti.

Sylvalie, 5 asker ve 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Sylvalie, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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