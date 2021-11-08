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Dünya

Sierra Leone'de yakıt tankerinin patlamasıyla ölenlerin sayısı 101'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da cuma gece saatlerinde bir yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 101'e yükseldi.

AA8 Kasım 2021 Pazartesi 00:56 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 00:56
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Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, başkent Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışmasının sonucu meydana gelen kazanın ardından bölgeye ziyaret etti.

Bio, ziyaret sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başkentte yaşanan trajedinin üzücü olduğunu belirtti.

Kazada 101 kişinin öldüğünü kaydeden Bio, "Hastanede bulunan 100'den fazla kişi için de mücadele veriyoruz. Her türlü çabayı gösterdik ve ülkenin dört bir yanındaki tıbbi personele teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yakıt tankeriyle başka bir aracın çarpışmasının sonucu ilk belirlemelere göre 92 kişi hayatını kaybetmişti.

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