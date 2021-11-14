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Dünya

Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında ölenlerin sayısı 144'e çıktı

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da, 5 Kasım'da yakıt tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 144'e yükseldi.

AA14 Kasım 2021 Pazar 22:14 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 22:14
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesindeki kazada yaralananlardan 13'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece kazada ölenlerin sayısının 144'e çıktığı kaydedilen açıklamada, halen 57 kişinin tedavisini sürdüğü, bunlardan 11'inin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütü, kazada yaralananlara müdahale için Sierra Leone'ye 6,6 ton acil tıbbi malzeme göndermişti.

Freetown'da, 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlama sonucu en son 131 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kazada hayatını kaybedenlerin anısına 3 günlük yas ilan edilmişti.

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