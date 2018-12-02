Sigmar Gabriel: Ukrayna bizi savaşa çekmeye çalıştı

Almanya'nın eski dışişleri bakanı Sigmar Gabriel, Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı'nda başlayan gerilim ile ilgili n-tv'ye verdiği demeçte, ''Ukrayna Kerç'teki kriz sonrası bizi savaşa çekmeye çalışıyor.'' dedi.

Gabriel, Başbakan Merkel'in arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

''BİZİ SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR''

Gabriel, n-tv muhabirinin Kırım'daki gelişmeler sizi endişelendiriyor mu sorusu üzerine ''Bence Ukrayna'nın bizi savaşa sokmasına izin vermemeliyiz. Ukrayna bunu yapmaya çalışıyor. Bununla birlikte, elbette, Rus Hükümeti'nin yaptığı şey uluslararası hukuka uygun değil. Merkel'in girişimlerini doğru buluyorum. Zor olacak.'' dedi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLARIN GÜNDEME GELMESİ

Çatışmanın bölgede çözüm olmadığını belirten Gabriel, ''Benim fikrim Doğu Ukrayna'da ''Mavi Kask'' misyonunun yürütülmesi. Bu gücün bölgede çatışmasızlık hakim olana kadar kalması ve ağır silahların bölgeden temizlenmesi. Böylece kademeleri olarak yaptırımlar kalkabilecek. Burada bir suçlu yok. İki taraf da silahlı çatışmayı bırakmalı. Bu sağlanmalı öncelikle.'' dedi.

TRUMP'IN ARABULUCUK ÇAĞRISI

''ABD ile Almanya arası pek iyi değil. Trump Merkel'in arabulucu olmasını neden istedi?'' sorusu yöneltilen Gabriel, ''Trump'ın sadece bizimle değil dünyanın geri kalanı ile de ilişkileri pek iyi değil. Almanya'yı arabulucuk için seçmesi iyiye işaret. Ama çatışmaya karşımak istememesi gerçeğini de göz önünde bulundurmak lazım.'' dedi.

Geçmişte Obama'nın en azından çözümün bir parçası olmaya çalıştığını belirten Gabriel, ''Şu anda Amerika bunu yapmıyor. Ancak bu çözüm değil. Avrupalılar da Amerika gibi gerilimi tırmandırmak yerine Rusya ile konuşmalılar.'' dedi.