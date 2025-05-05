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Dünya

Signal krizi sonunu getirmişti! Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı adayını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 'Signal krizinin' ardından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın yerine Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve iç güvenlikten sorumlu danışmanı Stephen Miller'ı getirmeyi düşündüğünü ifade etti.

AA5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Signal krizi sonunu getirmişti! Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı adayını açıkladı
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Trump, başkanlık uçağı Air Force One'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Signal krizinin" ardından görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'a güvenini kaybetmediğini dile getiren Trump, "(Waltz) Birleşmiş Milletlere gidiyor. Bence, kendim için seçeneğim olsaydı bu işi diğerine tercih ederdim." dedi.

"İSTİFA ETMEDİ, SADECE GÖREVİNİ DEĞİŞTİRDİM"

Waltz hakkında "İstifa etmedi, sadece görevini değiştirdim." diye konuşan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı olmak isteyen birçok kişi olduğunu, 6 ay içinde göreve birinin getirilmesini umduğunu kaydetti.

MİLLER SEÇENEKLER ARASINDA ÜST SIRADA

Trump, "dolaylı olarak halihazırda" bu görevi yaptığını ifade ettiği iç güvenlikten sorumlu danışmanı Miller'ın, değerlendirdiği seçenekler arasında üst sırada olduğunu belirtti.

SİGNAL KRİZİ

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de Pentagon'daki ofisinde bulunan masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatını verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

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