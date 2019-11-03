“Sihirli iksir” için aslanların pençelerini kestiler

Kaçak avcıların daha sonra “sihirli iksirlerde” ve gizli ritüellerde kullanılmak üzere aslanların çene ve pençelerini keserek aldığı tahmin ediliyor. Tshwane’deki Rietvlei Doğa Koruma Alanı’nda yaşayan kurtarılmış aslanlar perşembe gecesi öldürüldü. Yerel haberlere göre Pretoria’daki polis aslanların ölümünde rolü olan şüphelilerin yakalanması için “gece gündüz çalışıyor.” Katledilen hayvanların cesetleri cuma sabahı yetkililerce bulunduğunda 4’ünün de alt çeneleri ve pençeleri kayıptı. Bu organlar, Güney Afrika’da sihir ve büyücülükle yakından ilişkili geleneksel “muti” tıbbında son derece değerli. Dedektifler, suçluların tesisin yerleşim planına dair tam bilgi sahibi olduğunu düşünüyor.