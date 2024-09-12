Şii Hazaralara yönelik silahlı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

TOLO News'a göre, Daykundi ve Gor vilayetleri sınırında bulunan Karyudal bölgesinde kimliği bilinmeyen silahlı kişiler, Şii Hazaralara saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Saldırıya uğrayanların, Daykundi vilayetinin Sengi Taht ilçesi sakinleri olduğu, Kerbela'yı ziyaret eden yakınlarını karşılamak için Karyudal bölgesine gittikleri aktarıldı.

Silahlı kişilerin, fotoğraf çekme bahanesiyle ilçe sakinlerini taşıyan otobüsü durdurduğu ve ardından üzerlerine ateş açtığı kaydedildi.

Afganistan yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere çeşitli silahlı gruplar, sık sık Afgan Şiileri silahlı ya da bombalı saldırılarla hedef alıyor.