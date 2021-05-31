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Dünya

Şii milisler Halep'te Esed rejimi askerlerinin evlerini ele geçirdi

İran destekli Şii milisler Halep'te hükümet binalarını ve vatandaşların evlerini ele geçirdi.

Star.com.tr31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:25
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Şii milislerin Halep'in doğusundaki kasabalarda Esed rejimine ait hükümet binalarını ele geçirdikleri iddia edildi.

Şii milislerin Esed askerlerinden ele geçirdiği yerleri yeniden restore ederek kullandığı belirtildi.

Halep'in doğusundaki Şeyh Lotfi, Baloura ve civarındaki yerleşim yerlerdeki Esed destekçisi aileleri de yerlerinden etti.

Yerel kaynaklar, Esed rejimi askerlerini ve ailelerini bölgeden çıkartartan Şii terör örgütü Hizbullah milislerinin ege geçirdikleri evlere yerleştirdiğini iddia etti.

En az 5 katlı 7 binaya aileleri ile gasp eden milislerin Deraa'da yerinden ettikleri Esed destekçisi ailelerden sonra ikinci vakıa olarak biliniyor.

Halep'teki yabancı işgal gücü: Şii milisler

İran destekli yaklaşık 2 binini Afganistanlı Fatimiyun Tugayı, 500 kadarını Pakistanlı Zeynebiyyun Tugayı, 2 bin 500 civarındaki milis doğrudan İran Devrim Muhafızları'nın saflarında görevli.

Halep'in batısında Hizbullah ve Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı özellikle Minyan, Karton Fabrikası, Dahiyet'ül Esed, 3000 Konutları, Askeri Akademi ve Hamdaniyye bölgelerini işgal etti..

Şii milisler, 2014 başından itibaren yerleştikleri Halep'te Suriye topraklarındaki en yoğun saldırılarını düzenledi.

Halihazırda ülkedeki yaklaşık 18 bin Şii milisten 12 bini sadece Halep topraklarında bulunuyor.

Star.com.tr

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