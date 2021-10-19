İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3094
  • EURO
    10,8658
  • ALTIN
    531.976
  • BIST100
    1432.88
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sıkı bir gözlem başladı! Kara sularına giren denizaltı engellendi
Dünya

Sıkı bir gözlem başladı! Kara sularına giren denizaltı engellendi

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ülke kara sularına girmeye çalışan Hindistan'a ait denizaltıyı engellediği bildirildi.

AA19 Ekim 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 13:32
ABONE OL

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının deniz karakol uçağı tarafından engellendiği ve bunun benzer şekilde yaşanan üçüncü olay olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada daha önceki iki girişimin zamanına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Mart 2019 ve Kasım 2016'da Hindistan'a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.