Sıkı bir gözlem başladı! Kara sularına giren denizaltı engellendi

AA 19 Ekim 2021 Salı 13:32 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 13:32

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 16 Ekim'de Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının deniz karakol uçağı tarafından engellendiği ve bunun benzer şekilde yaşanan üçüncü olay olduğu aktarıldı.

Öte yandan açıklamada daha önceki iki girişimin zamanına dair bilgiye ise yer verilmedi.

Mart 2019 ve Kasım 2016'da Hindistan'a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.