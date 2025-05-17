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Dünya

Sıkıyönetim ilanı sonrası azledilmişti... Yoon partisinden istifa etti

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı sonrası devlet başkanlığı görevinden azledilen Yoon Suk Yeol, 3 Haziran'da yapılacak devlet başkanı seçimi öncesinde Halkın Gücü Partisinden (PPP) ayrıldığını açıkladı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 16:15 - Güncelleme:
Sıkıyönetim ilanı sonrası azledilmişti... Yoon partisinden istifa etti
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Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, mensubu olduğu iktidardaki PPP'den ayrılma kararı aldığını belirtti.

Kendisine destek verenleri partinin başkan adayı Kim Moon-soo'ya oy vermeye çağıran Yoon, "Bugün Halkın Gücü Partisinden ayrılıyorum. Partiden ayrılıyor olsam da özgürlüğü ve ulusal egemenliği savunmak için ön saflarda yer almayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilan etmesi üzerine eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un görevinden azledilmesinin ardından, 3 Haziran'da yapılması planlanan başkanlık seçimlerine ilişkin kampanyalar resmen başlamıştı.

Anketlere göre, ana muhalefetteki Demokrat Partinin (DP) liderliğinden istifa ederek devlet başkanı seçiminde aday olan Lee Jae-myung'un seçimi önde götüreceği öngörülüyor.

Lee ve Halkın Gücü Partisinden Kim, seçimdeki en güçlü adaylar olarak görülüyor.

YOON'UN SIKIYÖNETİM İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, ancak meclisin oylamasıyla bu kararın kaldırılması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda, Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

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