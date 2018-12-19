Silahlı muhalif gruplardan Güney Sudan Birleşik Cephesi, ateşkes koşullarına uymayı taahhüt etti

Malong’un başını çektiği Güney Sudan Birleşik Cephesi Sözcüsü Sunday de John, yerel basına yaptığı açıklamada, Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) Güney Sudan Özel Temsilcisi İsmail Wais ile Kenya’nın başkenti Nairobi’de bir araya gelen Malong'un ateşkes koşullarına uymayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Görüşmede silahlı muhalif grubun barışa şans vermek adına hiçbir saldırıda bulunmayacağını ifade eden John, “Bizler daha önce imzalanan ateşkesin bir parçasıyız.” dedi.

Yenilenen barış anlaşmasının tüm tarafları kapsaması için tekrar müzakere edilmesi gerektiğini söyleyen John, böylece diğer grupların da anlaşmada yer almasının sağlanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Görevinden alınan eski Genelkurmay Başkanı Malong, nisan ayında, Güney Sudan Birleşik Cephesi adı altında bir silahlı muhalif grup kurmuştu.

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

IGAD gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu, taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden patlak vermişti.

Eylül ayında Etiyopya'da düzenlenen 33. IGAD Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda bir araya gelen muhalif lider Machar ile Mayardit ateşkes anlaşması imzalamıştı.