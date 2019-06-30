Silahsız bölgede el sıkışma teklifi

Osaka'daki G20 Zirvesi kapsamında Japonya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’a görüşme teklifinde bulundu. Trump, Twitter’dan G20 Zirvesi’nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore’ye gideceğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya’dan ayrılacaklarını belirten Trump “Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum” ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMELERE HAZIR

Ülke basınının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile başkent Seul’de bir araya gelen ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun ise yaptığı açıklamada nükleer müzakerelerde ‘eş zamanlı ve paralel’ ilerleme sağlamak için ABD’nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu kaydetti.

BAKANLIK TEYİT ETTİ

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Biegun, ABD’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 12 Haziran Singapur Ortak Deklarasyonu’nda yer alan taahhütleri eş zamanlı ve paralel bir şekilde gerçekleştirmek için Kuzey ile yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu tekrar teyit etti” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, hafta sonu Güney Kore’ye yapacağı ziyarete değinen Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Trump arasındaki görüşmenin, Kore Yarımadası’ndaki barış ve refah için önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi. Lee de, Trump ile Kim arasındaki kişisel mektup alışverişinden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen haftaki Pyongyang ziyaretinden bu yana, muhtemel bir diyaloğun yeniden başlatılması için olumlu sinyaller olduğu değerlendirmesinde bulundu.

MEKTUP DİPLOMASİSİ

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran’da Trump’a mektup yollamıştı. Kuzey Kore basını, 23 Haziran’da, Kim’in, Trump’tan ‘çok güzel içerikli’ bir mektup aldığını duyurmuştu.