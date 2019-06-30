26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Silahsız bölgede el sıkışma teklifi

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore Lideri Kim’e görüşme teklifinde bulundu. Trump “Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak, merhaba demek istiyorum” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Osaka'daki G20 Zirvesi kapsamında Japonya’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un’a görüşme teklifinde bulundu. Trump, Twitter’dan G20 Zirvesi’nde çeşitli ülke liderleriyle yaptığı görüşmeler sonrasında Güney Kore’ye gideceğini duyurdu. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Japonya’dan ayrılacaklarını belirten Trump “Kuzey Kore lideri bunu görüyorsa, kendisiyle sınırdaki silahsızlandırılmış bölgede buluşarak elini sıkmak ve merhaba demek istiyorum” ifadesini kullandı. 

GÖRÜŞMELERE HAZIR 

Ülke basınının Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile başkent Seul’de bir araya gelen ABD Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun ise yaptığı açıklamada nükleer müzakerelerde ‘eş zamanlı ve paralel’ ilerleme sağlamak için ABD’nin Kuzey Kore ile görüşmelere hazır olduğunu kaydetti. 

BAKANLIK TEYİT ETTİ 

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada “Biegun, ABD’nin, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki 12 Haziran Singapur Ortak Deklarasyonu’nda yer alan taahhütleri eş zamanlı ve paralel bir şekilde gerçekleştirmek için Kuzey ile yapıcı görüşmeler yapmaya hazır olduğunu tekrar teyit etti” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Donald Trump’ın, hafta sonu Güney Kore’ye yapacağı ziyarete değinen Biegun, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Trump arasındaki görüşmenin, Kore Yarımadası’ndaki barış ve refah için önemli bir fırsat olacağını da sözlerine ekledi. Lee de, Trump ile Kim arasındaki kişisel mektup alışverişinden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçen haftaki Pyongyang ziyaretinden bu yana, muhtemel bir diyaloğun yeniden başlatılması için olumlu sinyaller olduğu değerlendirmesinde bulundu. 

MEKTUP DİPLOMASİSİ

Kuzey Kore Lideri Kim, en son 11 Haziran’da Trump’a mektup yollamıştı. Kuzey Kore basını, 23 Haziran’da, Kim’in, Trump’tan ‘çok güzel içerikli’ bir mektup aldığını duyurmuştu. 

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari'de çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

'Al Yazmalım'dan esinlenip düğüne böyle gittiler

'Al Yazmalım'dan esinlenip düğüne böyle gittiler
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Hangi meyve kaç kalori?

Hangi meyve kaç kalori?

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı...

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı...

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA