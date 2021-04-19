Şili, Sinovac aşısının etkinlik oranını açıkladı

Reuters 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:00 - Güncelleme: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:00

Şili hükümetinden yapılan açıklamada CoronaVac aşısının hastane yatışlarını önlemede %85, can kaybını önlemede ise %80 etkinlik gösterdiği ifade edildi.

Ülkede aşının klinik deneylerinin yapılması ve 3 yıl içerisinde 60 milyon doz aşı alınmasının önünü açan anlaşmanın görüşmelerini yürüten Şili Ticaret Bakan Yardımcısı Rodrigo Yanez verilerin Şili'nin "doğru tercih" yaptığını gösterdiğini söyledi.

Reuters'a konuşan Yanez, "Bu aşı için ezber bozan bir gelişme ve bence aşının etkinliği ile ilgili tartışmaları net bir şekilde noktalıyor" dedi.

Yanez bu çalışmanın Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) aşının kullanımına onay vermesine önayak olmasını beklediğini söyledi.

Brezilya'da yapılan çalışmalar CoronaVac'ın %50'nin biraz üzerinde etkinlikte olduğunu gösterirken Endonezya'da bu rakam %65, Türkiye'de ise %83.5 seviyesinde açıklanmıştı.