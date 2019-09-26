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Şili-Arjantin sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika'da Şili-Arjantin sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Şili'nin başkenti Santiago'nun 980 kilometre güneyinde yer alan Entre Lagos olan 6,1 büyüklüğündeki depremin yerin 128 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.
 
Depremin Osorno, Temuco, Puerto Montt ve Ancud kentlerinde de hissedildiği belirtildi.
 
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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