Şili'de 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Illapel kentinin 28 kilometre güneybatısı olan 6 büyüklüğündeki depremin, 49 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı.
Aralarında başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan Bölgesinin yanı sıra 5 bölgede hissedilen deprem nedeniyle tsunami uyarısı yapılmadı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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