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Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Iquique şehrinin 118 kilometre kuzeydoğusu olan 6,2 büyüklüğündeki depremin yerin 91 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

Şili'de akşam saatlerinde yaşanan depremde tsunami uyarısı yapılmazken, depremin can veya mal kaybına neden olmadığı belirtildi.

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