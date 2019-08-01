Şili'de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü başkent Santiago'ya 115 kilometre mesafede olan Valparaiso şehrinde 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.

Yerin 47 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde, can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.