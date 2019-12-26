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Dünya

Şili'deki orman yangınlarında 200'den fazla ev kül oldu

Şili'nin Valparaiso şehrinde dün başlayan orman yangınları nedeniyle 200'den fazla ev kül oldu.

AA26.12.2019  10:17 - Güncelleme: 26.12.2019  10:17

Tarım Bakanı Antonio Walker, yaptığı açıklamada, 200'den fazla evin kül haline geldiği yangınlardan binden fazla kişinin etkilendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Gonzalo Blumel ise yetkililerin, yangınların kundaklama sonucu çıktığına inandığını ifade ederek, halkı, şüpheli herhangi bir faaliyeti yetkililere bildirmeye çağırdı.

Valparaiso acil durum yetkilisi Ezio Passadore de "Emin değiliz ama her şey dünkü yangının kasıtlı çıkarıldığını ve evlere oldukça yakın bir alanda başladığını gösteriyor." dedi.

Şili'nin ulusal acil durum ofisi başkanı Ricardo Toro, yangının yerleşim yerlerinde söndürüldüğünü, ancak ağaçlık alanlarda devam ettiğini söyledi.

Valparaiso'nun Rocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınları söndürme faaliyetlerine katılan helikopterlerin binlerce litre su kullandığı kaydedildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, yangınlarda şu ana kadar 140 hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Diğer yandan, yangının meydana geldiği şehrin düşük gelirli mahallelerindeki birçok evde şebeke suyu olmadığı ve bu evlerde ikamet edenlerin su tedariklerini haftada birkaç kez tankerlerden karşıladığı bilgisi de paylaşıldı.

Yangınlar nedeniyle can kaybı ise yaşanmadı.

Tarım Bakanı Walker, dün yaptığı açıklamada, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetmişti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidilmiş ve şehrin bazı bölgeleri tahliye edilmişti.

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