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Silikon Vadisi’nde tekno oruç

Dünyada teknolojinin merkez üssü olarak bilinen Silikon Vadisi’nde çalışanlar, beynin dikkat düzeyini düşürdüğü gerekçesiyle sosyal medya ve teknoloji orucuna başladı.

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ABD’de teknolojinin dünyadaki merkezi Silikon Vadisi’nde, yeme alışkanlığı olarak popülerleşen aralıklı oruç yöntemini teknolojiye uyarlayanların sayısı artıyor. Business Insider sitesindeki bir haberde, ABD’nin California eyaletinin San Francisco şehrinde yer alan Silikon Vadisi’nde çalışan çok sayıda üst düzey yöneticinin son dönemde ‘teknoloji ve sosyal medya orucuna’ başladığı belirtildi. 

AKŞAMLARI KİTAP OKUYORLAR 

Instagram’da dolanmak ya da Reddit’teki yazıları okumanın beynin dikkat süresini düşürdüğünü savunan Silikon Vadisi çalışanları, sürekli uyarıcılara maruz kalmanın zamanla dopamin hormonuna duyulan hassasiyeti azalttığı gerekçesiyle yaşam tarzını değiştirdi. Gittikçe popüler hale gelen oruçta, çalışanlar, özellikle akşam saatlerini kitap okumaya ayırıyor. 

 

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