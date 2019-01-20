Şili’nin Coquimbo şehrinde 6.7 büyüklüğünde deprem
Şili’nin Coquimbo şehrinde 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
- İHA
Şili’nin Coquimbo şehrinde yerin 6.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremde, iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Merkez üssünün Coquimbo şehrinin Tongoy ilçesi olan depremin yerin 50 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
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