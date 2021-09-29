Yeni Şafak 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:18 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:18

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a silah kapısı olan, Azerbaycan sınırında askeri tatbikat düzenleyen ve "Ermenistan'ı desteklemeliydik" çıkışında bulunan İran, yine Azerbaycan'ı hedef aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in geçtiğimiz günlerde gösterdiği tepkiye cevap veren İran Devrim Muhafızları Komutanı Fedavi, Azerbaycan'ı alaya alan ifadeler kullanarak "Umursamıyoruz" dedi.

Karabağ'da sıkışan işgalci Ermenistan'ın yardımına İran yetişmişti. Rusya'nın gönderdiği silah ve askeri araç yüklü TIR'lar İran üzerinden Ermenistan'a geçmişti. Savaş sonrasında da TIR sevkiyatı sürüyor.

ERMENİSTAN'A SİLAH KAPISI

Bu duruma ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Bu işgal döneminde de defalarca olan olaylardır. Bu TIR'la düzenli şekilde oraya gidiyordu. Fakat şimdiki gibi net bilgi elbette yoktu. 11 Ağustos-11 Eylül arasında yaklaşık 60 İran TIR'ı yasa dışı şekilde Karabağ'a hareket etti" demişti.

AZERBAYCAN SINIRINDA TATBİKAT

Ermenistan'ın işgali boyunca sınır hattında hiç tatbikat yapmayan İran, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarması sonrası askeri tatbikatlar yapmaya başlamıştı.

Aliyev, buna ilişkin de "Ermenilerin Cebrayıl, Zengilan ve Fuzuli'de olduğu dönemde neden tatbikat yapılmıyordu? Neden biz bu toprakları kurtardıktan sonra, 30 yıllık esaret ve işgale son verdirdikten sonra bu yapılıyor?" sorusunu yöneltmişti.

AZERBAYCAN'I HEDEF ALDILAR

Aliyev'in bu sözleri ve İran'ın tutumuna verdiği cevaplara İran'dan yanıt geldi. Bir kez daha Azerbaycan'ı hedef alan İran alaycı tavır takındı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İran Devrim Muhafızları İkinci Yüksek Komutanı Fedavi, "Küçük bir çocuk sana hakaret edip küfrettiğinde, elini o çocuğun başına koyarsın ve umursamazsın" ifadeleriyle Azerbaycan'ı hedef aldı.

"SİZİN KÜÇÜK ÜLKENİZİN TARİHİ"

Geçtiğimiz günlerde İranlı milletvekili Mohammad Reza Ahmadi, "Bakü yöneticileri Türkiye sayesinde elde ettikleri zaferi kendilerinden bilip vehme kapılıyor. Sizin küçük ülkenizin tarihi bizim en genç milletvekilimizden bile azdır" diyerek haddini aşan sözler kullanmıştı.

"ERMENİSTAN'I DESTEKLEMELİYDİK"

Karabağ Zaferi sonrası Aralık 2020'de de İran'lı milletvekili Mahmud Ahmedi Bilaş "Karabağ Savaşı'nda diplomatik terbiyeyi bir kenara bırakıp Ermenistan'ı desteklememiz gerekliydi. Gelecekte Azerbaycan'dan topraklarımızı geri almalıyız" ifadesini kullanmıştı.