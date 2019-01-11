Şimdi de Pekin yönetimi ‘Çin İslamı’ uydurdu

CAMİLERE ÇİN BAYRAĞI

Çin İslam Cemiyeti geçen yıl ülkedeki Müslümanlara “sosyalist değerleri öğrenme, vatanseverlik ruhunu ilerletme, Çin kültürünü öğrenme; ülke genelindeki camilere de “Çin bayrağını göndere çekmeleri” çağrısı yapmıştı. Çin’in Yünnan eyaletinin Veyşan ilçesindeki yerel yetkililer, geçen haftalarda üç camiyi “yasadışı dini eğitim” gerekçesiyle ibadete kapatmışlardı. Sincan bölgesinde uzun zamandır “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren ve Müslüman Uygurlar başta olmak üzere bölgedeki bazı etnik unsurların bu tartışmalı kamplara alınmasıyla ilgili uluslararası camiada tepkiler sürüyor. Pekin yönetimi, bölgedeki insan hakları ihlallerini yalanlarken, kamplarda Müslüman azınlığa “Çince öğretildiğini vemeslek kursları verildiğini” iddia ediyor.

Kim’den Trump’a Pekin üzerinden siyasi mesaj

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacakları ikinci zirve öncesi sürpriz şekilde Çin’e yaptığı 4 günlük geziyi tamamladı. Sürpriz ziyaret, Trump ile Kim’in arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesi gündemdeyken gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Pyongyang’ın Pekin ile olan sıkı bağlarını Washington’a bir kez daha hatırlatmayı istediği şeklinde yorumlandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim’in Pyongyang davetini kabul etti.