Şimdi de Pekin yönetimi ‘Çin İslamı’ uydurdu
İslamiyet’in özünü bozarak kontrol etmeye çalışan ülkelere Çin de katıldı. Pekin, İslam’ın Çinlileştirilmesi planını açıkladı. Çin İslamı’nda hedef “İslamiyet’i sosyalist değerlerle uyumlu” hale getirmek.
Fransa ve Almanya’dan sonra Çin de İslamiyeti hedef aldı. ‘Alman İslamı’, ‘Fransız İslamı’ diyerek İslamiyeti bozmak isteyen ülkeler kervanına katılan Pekin yönetimi de ‘Çin İslamı’ fitnesi üretti. Çin’de devletin kontrolündeki İslam Cemiyeti, sosyalist değerlerle uyumlu şekilde “İslam’ın Çinleşmesi” planını açıkladı.
SOSYALİZMLE UYUMLU!
Çin İslam Cemiyeti (ÇİC), başkent Pekin’de geçen hafta sonu yapılan toplantıda ülkenin Müslüman toplumuna “sosyalist değerler” eğitimi verileceğini duyurarak “Çin İslamı” kavramını ortaya attı. “Ülkemizde İslam’ın Çinleşmesi için 5 Yıllık Çalışma Planı 2018-2022” seminerine Şanghay kentinin yanı sıra Hunan, Guangdong ve Yünnan eyaletleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ndeki Müslüman toplumundan temsilcilerin katıldığı duyuruldu.
Seminerde, Müslüman toplumuna “Çin Komünist Partisinin (ÇKP) İslam üzerine çalışmalarını sıkı şekilde uygulamaları, İslam’ın Çinleşmesine sadık kalmaları, Çin İslamı ve Çin tipi sosyalizmi teşvik etmeleri” çağrısı yapıldı. ÇİC Başkanı Yang Faming, toplantıda “sosyalist değerler üzerine dersler ve eğitimlerin verilmesi için ilgili önlemlerin alınması ve geleneksel Çin kültürünün camilerdeki etkinliklere girmesi gerektiğini” ileri sürdü. Pekin merkezli Çin İslam Enstitüsü Yardımcı Dekanı Gao Canfu da “İslamiyetin Çinleştirilmesi” sürecinde İslamiyette bir değişim olmayacağını savundu. Ancak Gao’nun ifadelerinde “İslam’daki inanç, davranış ve ideolojisinde değişim olmaksızın sosyalist değerlerle uyumlu hale getirilmesi” söylemi bu konuda birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Zira Gao, “sosyalist değerlerle uyumlu” çıkarılacak kitapların camilerde okutulacağını açıkladı.
CAMİLERE ÇİN BAYRAĞI
Çin İslam Cemiyeti geçen yıl ülkedeki Müslümanlara “sosyalist değerleri öğrenme, vatanseverlik ruhunu ilerletme, Çin kültürünü öğrenme; ülke genelindeki camilere de “Çin bayrağını göndere çekmeleri” çağrısı yapmıştı. Çin’in Yünnan eyaletinin Veyşan ilçesindeki yerel yetkililer, geçen haftalarda üç camiyi “yasadışı dini eğitim” gerekçesiyle ibadete kapatmışlardı. Sincan bölgesinde uzun zamandır “eğitim merkezi” adı altında faaliyet gösteren ve Müslüman Uygurlar başta olmak üzere bölgedeki bazı etnik unsurların bu tartışmalı kamplara alınmasıyla ilgili uluslararası camiada tepkiler sürüyor. Pekin yönetimi, bölgedeki insan hakları ihlallerini yalanlarken, kamplarda Müslüman azınlığa “Çince öğretildiğini vemeslek kursları verildiğini” iddia ediyor.
Kim’den Trump’a Pekin üzerinden siyasi mesaj
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacakları ikinci zirve öncesi sürpriz şekilde Çin’e yaptığı 4 günlük geziyi tamamladı. Sürpriz ziyaret, Trump ile Kim’in arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesi gündemdeyken gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Pyongyang’ın Pekin ile olan sıkı bağlarını Washington’a bir kez daha hatırlatmayı istediği şeklinde yorumlandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore lideri Kim’in Pyongyang davetini kabul etti.
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