Sinabung yanardağı patladı, külleri 7 bin metreye kadar yükseldi
Endonezya´da bulunan Sinabung yanardağı patladı. Patlama sonrası yanardağın külleri ve duman 7 bin metreye kadar yükseldi. Uzmanlar, olası kül yağmuruna karşı vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.
- DHA
Endonezya´ın Kuzey Sumatra bölgesinde bulunan Sinabung yanardağında yerel saat ile 16:28 sularında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası küllerin ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe çıktığı belirtildi.
Yetkililerin, "Halka ve turistlere, dağın 3 km çevresine yaklaşmamalarını tavsiye ediyoruz" dediği belirtilirken; uzmanların, yanardağın patlaması ile yükselen küllerin yağmur olarak yağması durumunda, halkı ve turistleri maske takmaları konusunda uyardıkları belirtildi.
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