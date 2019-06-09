Sinabung yanardağı patladı, külleri 7 bin metreye kadar yükseldi Endonezya´da bulunan Sinabung yanardağı patladı. Patlama sonrası yanardağın külleri ve duman 7 bin metreye kadar yükseldi. Uzmanlar, olası kül yağmuruna karşı vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı.