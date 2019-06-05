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Sina’da güvenlik noktasına saldırı: 10 ölü

Mısır’ın Sina Yarımadası'nda güvenlik noktasına düzenlenen saldırıda 10 Mısır askeri hayatını kaybetti.

  • İHA
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Mısır İçişleri Bakanlığı, Sina Yarımadası'nın El Ariş kentinde güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirildiğini ve 10 askerin hayatını kaybettiğini açıklandı. Açıklamada, askerler ile saldırganlar arasında çıkan çatışmada 45 militanın öldürüldüğü kaydedildi.
 
2018 yılının Şubat ayında Sina Yarımadası'nda bir camiye düzenlenen saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıdan 3 ay sonra Mısır’ı teröristlerden temizlemek amacıyla geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştı. Yetkililer, operasyonun başlatıldığı günden bugüne 650 militanın öldürüldüğünü, 50 askerin de hayatını kaybettiğini açıkladı.
 

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