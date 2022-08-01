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Dünya

Singapur, Gotabaya Rajapaksa'yı ayrıcalık tanınmadığını bildirdi

Singapur, Sri Lanka'nın 8'inci Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya herhangi bir ayrıcalık, dokunulmazlık ya da misafirperverlik tanınmadığını bildirdi.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 21:14 - Güncelleme:
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Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan, yaptığı yazılı açıklamada, "Genel olarak, Singapur hükümeti eski devlet başkanlarına ayrıcalık, dokunulmazlık ve misafirperverlik sağlamaz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, eşi ve iki korumasıyla Singapur'a giden Rajapaksa'ya herhangi bir ayrıcalık tanınmadığı belirtildi.

Vize süresi 14 gün daha uzatılan Rajapaksa'nın vize süresi 11 Ağustos'ta sona erecek.

- Sri Lanka'daki olaylar

Sri Lankalılar, ülkenin içinde bulunduğu mali duruma ve yakıt sıkıntısına yönelik protestolarını mart sonunda artırmıştı. Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ekonomik krizin girdabındaki Sri Lanka'da protestocular, 9 Temmuz'da başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Rajapaksa, eşi ve iki korumasıyla 13 Temmuz'da Maldivler'e, bir sonraki gün de Singapur'a gitmişti. Rajapaksa, 14 Temmuz'da elektronik posta yoluyla istifa mektubunu göndermişti. Ardından 20 Temmuz'da Sri Lanka Meclisinde yapılan oylamada, Geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Ranil Wickremesinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti.

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