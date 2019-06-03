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Singapur'da küçük çocuğun şakası nedeniyle savaş uçakları havalandı

Singapur Hava Kuvvetleri, 13 yaşındaki bir çocuğun şakası olduğu belirtilen sahte bomba ihbarı nedeniyle, ülkeye gelen bir yolcu uçağına eşlik etmeleri için iki savaş uçağı havalandırdı.

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Filipninler'in Cebu kentinden Scoot Havayolları'na ait uçakta 144 yolcu bulunuyordu.
 
Singapur medyasına göre, bomba şakasının arkasında 13 yaşındaki bir yolcu bulunuyor.
 
Çocuğun, soruşturmada polisle işbirliği yaptığı belirtildi.
 
Şirketten yapılan açıklamada, 144 yolcu ve altı mürettebatın Changi Havaalanı'na güvenli bir şekilde ulaştıkları kaydedildi.
 
Singapur Savunma Bakanı Ng Eng Hen ise olayın ardından, ülkesinin "aksi kanıtlanana dek bütün tehditleri ciddiye aldığını" söyledi.
 
Ng, Facebook'ta yaptığı paylaşımda, "Ülkeye gelen Scoot uçağına eskort etmesi için iki savaş uçağı havalandırıldı ama yanlış alarm çıktı. Ancak Singapur Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri daima tetikte olacak" dedi.
 
(BBC Türkçe)

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