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Dünya

Sınıfta maske kullanmaya karşı çıkan 3 öğretmen görevden uzaklaştırıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, 3 öğretmenin, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sınıfta maske kullanma zorunluluğuna karşı çıktıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 15:52
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Viyana Milli Eğitim Müdürlüğünden basına yapılan açıklamaya göre, başkentin 20. Bölgesinde bulunan bir okulda 3 öğretmenin bütün görüşmelere rağmen maske düzenlemesine karşı çıktıkları için haklarında inceleme başlatıldı.

Açıklamada, söz konusu öğretmenlerin yaklaşık 3 hafta önce görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek konuya ilişkin inceleme devam ettiği için detaylı bilgi paylaşılamayacağı kaydedildi.

Eyalet genelinde yalnızca bu 3 öğretmenin Kovid-19 düzenlemesine uymadığı aktarılan açıklamada, bu kişilerin ders verdikleri okulda 400 öğrencinin tam zamanlı olarak eğitim gördüğü ifade edildi.

Avusturya'da salgınla mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta sona ermesi öngörülen karantinanın 8 Şubat'a uzatılması kararlaştırılmıştı.

Ülkede, 25 Ocak'tan itibaren ise İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un bir türünün yayılmasını önlemek için toplu taşıma araçları ve kapalı alanlarda "FFP2" maskesi kullanma zorunluluğu getirilmişti.

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