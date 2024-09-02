İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0038
  • EURO
    37,6729
  • ALTIN
    2733.84
  • BIST100
    10059.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sınır ötesinde operasyon! MİT'in istihbaratı şebekeyi çökertti
Dünya

Sınır ötesinde operasyon! MİT'in istihbaratı şebekeyi çökertti

Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat ile engellendi.

IHA2 Eylül 2024 Pazartesi 11:54 - Güncelleme:
Sınır ötesinde operasyon! MİT'in istihbaratı şebekeyi çökertti
ABONE OL

MİT'in istihbaratı Suriye'den Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatını engelledi. Suriye'de özgürleştirilmiş bölgelerden (Barış Pınarı Harekatı - Fırat Kalkanı Harekatı - Zeytin Dalı Harekatı) Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı ve ticareti yapan şebeke çökertildi.

MİT'in sağladığı istihbari ve teknik bilgiler sonucunda Temmuz ve Ağustos ayında Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rasulayn ve Tel Abyad Askeri Şurtaların gerçekleştirdiği operasyonlarla uyuşturucu şebekesinin içinde yer alan 26 şahıs gözaltına alındı.

Türkiye'ye gönderilmek üzere bekletilen toplamda 621 bin captagon tipi hap, 50 kilogram Afgan macunu, 208 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 3 aracına el konulurken 6 ev ve bir depo etkisiz hale getirildi.

Uyuşturucunun Lübnan'dan hareketle Humus-Rakka rotası üzerinden özgürleştirilmiş bölgelere geldiği öğrenildi.

MİT'ten sınır ötesinde PKK'nın bombacı teröristlerine operasyon

MİT'ten bir başarılı operasyon daha! Karadağ'dan Türkiye'ye getirildi

MİT'ten terör örgütü PKK'ya Süleymaniye'de ağır darbe

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.