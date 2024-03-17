İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 163. gününde sürüyor.
04:45 Bahreyn Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı, "Gazze'de ateşkesi" görüştü
01:50 Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı
01:49 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez
00:54 Tel Aviv'de binlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'ya istifa çağrılarını yineledi
00:28 İsrail'de hükümet karşıtı protestocular, Netanyahu'nun evinden çıkan Başbakanlık konvoyunu engellemeye çalıştı
00:20 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini de durdurması gerektiğini vurguladı
00:00 Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor