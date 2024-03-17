İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 163. gününde sürüyor.

SINIR TANIMAYAN DOKTORLAR: GAZZE'DEKİ FELAKETİ KELİMELER TARİF EDEMEZ

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'nin kuzeyinde görevli hemşire Harb'in bölgedeki duruma ilişkin görüşlerine yer verildi.

"Gazze'deki mevcut durum bir felaket ve kelimeler bunu tarif edemez" ifadelerini kullanan Harb, burada yaşanan gıda eksikliği ve zor şartlarda tıbbi destek verdiklerini belirtti.

Paylaşımda, MSF'nin, bölgedeki personelleriyle nadiren irtibat kurabildiği de kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

04:45 Bahreyn Veliaht Prensi ve ABD Dışişleri Bakanı, "Gazze'de ateşkesi" görüştü

01:50 Mısır ve BAE, Gazze'ye dokuzuncu kez havadan yardım ulaştırdı

01:49 Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki felaketi kelimeler tarif edemez

00:54 Tel Aviv'de binlerce İsrailli protestocu, Netanyahu'ya istifa çağrılarını yineledi

00:28 İsrail'de hükümet karşıtı protestocular, Netanyahu'nun evinden çıkan Başbakanlık konvoyunu engellemeye çalıştı

00:20 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini de durdurması gerektiğini vurguladı

00:00 Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılacak İsrail heyetinin pazartesi Katar'a gitmesi bekleniyor