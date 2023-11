Sınır tanımayan gazeteciler, gazetecilere ''teröristten farksızlar'' diyen İsrailli eski bakana tepki gösterdi

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF), İsrailli bir sivil toplum kuruluşunun (STK) 9 Kasım'daki internet paylaşımı sonrasında bazı İsrailli politikacıların gazetecileri hedef gösteren ifadelerini kınadı.

RSF internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ismi belirtilmeyen STK, bir serbest gazetecinin bir Hamas yetkilisi ile tarihsiz bir fotoğrafını paylaşarak, fotoğraftaki gazeteci haricinde Reuters, Associated Press, The New York Times ve CNN için çalışan diğer 5 gazeteciyi hedef gösterdi.



STK'nin, Gazze'deki gazetecilerin 7 Ekim saldırısından haberdar olduğunu ima eden güvenilirliği teyit edilmemiş paylaşım, İsrail medyasında hızla yayıldı ve İsrailli politikacıların yorumlarına konu oldu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan söz konusu paylaşımda adı verilen gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak suçlamaları tekrarladı.

GAZETECİLERE TERÖRİST MUALEMESİ UYGULANMIŞTI

Eski Savunma Bakanı ve 7 Ekim'den sonra kurulan Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X hesabından, "Gazetecilerin (meydana gelmeden önce) saldırıdan haberleri varsa, teröristten farksızlar ve terörist muamelesi görmeliler." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Milletvekili Danny Danon da "(Gazetecileri) teröristlerle beraber avlayacağız." paylaşımı yaptı.

RSF, gazetecileri hedef gösteren tüm beyanların "savaş suçu" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, RSF'nin açıklamasında, İsrail'de "terör yanlısı" olarak değerlendirilen içeriklerin "sistematik tüketimini" yasaklayan tasarının, İsrail Meclisinden geçmesine de değinildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarısında, "terör yanlısı yayımları sistematik ve düzenli olarak tüketen kişilere bir yıla kadar hapis cezası verilebilir" ibaresinin bulunduğuna ve kasten muğlak bırakılan ifadenin basın hürriyetini kısıtlayabileceğine işaret edildi.

STK'nin işaret ettiği medya kuruluşları, tüm suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.