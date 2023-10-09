Sınıra yığınak yapan İsrail, Gazze'yi tamamen ablukaya alıyor

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattı. Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, sınır çevresindeki İsrail yerleşim yerlerine girdi.

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, hayatını kaybeden İsrailli sayısı 800'ü aştı. Yaralı sayısının ise 2 binin üzerine çıktığı belirtilirken İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Filistinli gruplar, "Aksa Tufanı" operasyonunda aralarında üst düzey askerlerin de olduğu çok sayıda İsrailliyi esir alındığını duyurdu.

İşte dakika dakika Hamas ile İsrail arasında yaşanan çatışmalarla ilgili son gelişmeler:

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 560'a yükseldi.

Mısır istihbaratının, Hamas'ın "çok büyük bir şey" planladığı konusunda İsrail'i defalarca uyardığı ancak muhataplarının buna kulak asmadığı belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Danny Hagari, İran'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e karşı başlatılan savaşa karıştığına dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan roketin, Kudüs-Tel Aviv arasındaki ana yolun yakınlarındaki açık alanı vurduğunu belirtti

İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 800'ü geçti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırısı sonucu rehin aldıkları 4 İsraillinin öldüğünü iddia etti.

İsrail, ülkede çalışan 100'ü aşkın Gazzeli işçiyi sınır dışı etti.

İran, Gazze Şeridi'nden düzenlenen "Aksa Tufanı" saldırısını planladığına ilişkin haberlere tepki göstererek bunun "İsrail'in zayıflığını ve yenilgisini göstermemek için yapıldığını" söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin-İsrail çatışmasının bölgedeki mevcut statükonun sürdürülemez olduğunu gösterdiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, İsrail-Filistin'deki gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantıda bir araya gelecek.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Filistin'e destek için "milyonluk gösteri" çağrısında bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, "İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz." dedi. Gallant'ın konuşmasının İbranice dilindeki aslında "hayvanlar" ifadesine yer verilirken, konuşmanın İsrail ordusu tarafından yayınlanan İngilizce çevirisinde "hayvanlar" yerine "barbarlar" kelimesinin kullanılması dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüştü. İsrail-Filistin hattında yaşanan gelişmeler ele alındı.

Kazakistan, İsrail'den dönmek isteyen vatandaşlarını yarın özel uçak seferi ile Tel-Aviv'den Almatı'ya taşıyacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Filistin ve İsrail arasındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirterek, "Çünkü bu şiddet döngüsünün devam etmesi, çatışmanın daha da tırmanma ve yayılması ihtimalini taşıyor." dedi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e atılan roketler, Ben Gurion Havaalanı'nı hedef aldı. Roketlerden biri, Tel Aviv yakınlarında yer alan ülkenin en büyük uçuş noktası Ben Gurion Havaalanı'nın uluslararası uçuşlar için kullanılan 3. Terminali'nin yakınlarına düştü. İsrail medyasına yansıyan görüntülerde, terminal binasının yakınından dumanlar yükseldiği görüldü.

Avustralya'da İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonlarına karşı Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını söyledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde kontrolü sağladığını ancak bölgede hala Filistinli silahlı unsurların bulunabileceğini belirtti

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ali Kerimi Makam, Hamas'ın İsrail'e saldırısında İran'ın parmağı olduğu yönündeki iddianın gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 493'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 74 bin Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşimlerine sızan Filistinli silahlı gruplarla çatışmaların devam ettiğini söyledi.

İsrail savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırılarında Gazze'nin batısındaki El-Yermuk Camisi yıkıldı. Bu yıkımla birlikte İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında yıkılan cami sayısı 4'e yükseldi.

İsrail ordusu, gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada, "Gece savaş uçakları, helikopterler, hava araçları ve topçu güçleri, Gazze Şeridi'nde Hamas ve İslami Cihad'a ait 500'den fazla noktayı hedef aldı." ifadeleri kullanıldı. Filistinli grupların bazı yetkilileri yaşadığı gerekçesiyle birkaç yüksek katlı konuta da hava saldırısı düzenlendiği aktarılan açıklamada, Beyt Hanun bölgesinde ise 3 tünelin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı. Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de geçen cumartesiden bu yana toplam 14 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada hareketi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'den başlatılan saldırılar sonucu, yaralanan İsrailli sayının 2 bin 315 olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti.

01:33 Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a bağlı El-Aksa TV'de yayımlanan konuşmasında, "Tugay'a bağlı savaşçıların yeni bir grup İsrailliyi esir alıp Gazze Şeridi'ne geçirmeyi başardığını" söyledi. Kassam Tugayları üyelerinin, esir aldıkları İsraillilerin bazılarının İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü belgelediğini aktaran Ebu Ubeyde, esirlerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Kassam Tugayları güçlerinin hala İsrail'de bulunduğunu, bazı şehir ve Yahudi yerleşim yerlerinde çatıştığını belirten Ebu Ubeyde, Gazze'nin kuzeyindeki Mav'kiim Yahudi yerleşim bölgesinde şiddetli çatışmalara girdiklerini ve İsrail saflarında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ifade etti. Ebu Ubeyde, Kassam'a bağlı silahlı güçlerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Sofo bölgesinde konuşlandığını ve İsrail güçleriyle çatışmalarının hala sürdüğünü bildirdi. İsrail makamlarından Hamas tarafından ele geçirildiği belirtilen yeni esirlere ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

00:50 Gazze'deki Kassam Tugayları, Ben Gurion Havalimanı'na roket saldırısı düzenlediğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Aksa Tufanı" kapsamında Askalan kentine de 100 roket atıldığı ifade edildi. İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri de yaptığı açıklamada, Tel Aviv ve Askalan'ın roketlerle vurulduğunu belirtti. Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesiminde "Büyük Tel Aviv"i de içine alan bölgede sirenlerin çaldığı belirtildi.