AA 04 Nisan 2021 Pazar 11:50 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 12:56

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Donbas'ın Piski, Hnutove, Şirokino, Vodyane, Avdiyivka bölgelerinde dün ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı belirtildi.

- UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.