Sınırda ilginç anlar! Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine böyle seslendi

Sınırda ilginç anlar! Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine ''Gel gardaş gel. Her şey yahşidir'' diye seslendi Suriye’nin kuzeyinde devriye için bulunan Rus askeri polisi, Mardin'in Şenyurt Sınır Kapısı'nda nöbette olan Türk askerine. “Gel gardaş gel. Her şey yahşidir, gel” diye seslendi.