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Dünya

Sınırda kanlı tuzak! Pakistan: Hindistan destekli terörizm

Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde askeri konvoyu hedef alan bombalı saldırıda 13 asker hayatını kaybetti, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı. Pakistan, saldırıdan Hindistan'ı sorumlu tuttu.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 19:46 - Güncelleme:
Sınırda kanlı tuzak! Pakistan: Hindistan destekli terörizm
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Pakistan basınındaki haberlere göre, eyaletin Kuzey Veziristan bölgesinde hareket halinde olan askeri konvoyun yakınına yerleştirilen patlayıcı uzaktan infilak ettirildi.

Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 13 asker öldü, 14'ü sivil 24 kişi yaralandı.

PAKİSTAN, HİNDİSTAN'I SUÇLADI

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisinden (ISPR) yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıyı Hindistan'ın planladığı ve Pakistan Talibanı'nın (TTP) gerçekleştirdiği savunuldu.

Saldırının ardından gerçekleşen çatışmada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, "Pakistan, Hindistan destekli terörizmi ülkeden söküp atma kararlılığını sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

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