Sınırda Rusya'ya ait Su-25 savaş uçağı düştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 119. gününe girdi. Rusya'ya ait savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü. Rusya Savunma Bakanlığı'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

Açıklamada, savaş uçağının mühimmatsız halde uçuş yaptığı belirtilerek, "Yaşanan kazada uçak ıssız bir araziye düştü. Pilotun olay yerinde öldüğü anlaşıldı. Ön verilere göre kazanın teknik bir arıza nedeniyle yaşandığı öngörülüyor. Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'ne bağlı bir komisyon olay yerinde incelemelerde bulunuyor" denildi.

Öte yandan 17 Haziran'da ise Rusya'da eğitim uçuşu sırasında Su-25 tipi savaş uçağı Belgorod bölgesine düşmüş bu kazada ise pilot sağ olarak kurtarılmıştı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

06:00 Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

05:00 ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, sürpriz bir ziyaretle Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi.

04:00 Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Kabo Verde, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtasında yarattığı etkiler nedeniyle ekonomik ve toplumsal acil durum ilan etti.

04:30 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesinti yapmasını "ekonomik saldırı" olarak değerlendirdi.

03:00 ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron, artan petrol fiyatları nedeniyle büyük petrol şirketlerini eleştiren ABD Başkanı Biden'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ağırlaşan küresel arz ve talep dengesizliklerinin kolay çözümü olmadığına işaret eden Wirth, bu durumun siyasi retorikten ziyade düşünceli bir eylem ve birlikte çalışmaya istekli olmakla ele alınabileceğini kaydetti. Wirth, Biden'ın büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirilerini reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.

02:00 İtalya'da Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda fikir ayrılığına düştüğü partisi 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) bıraktığını açıkladı.

01:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bir ABD vatandaşının daha yaşamını yitirdiğini doğrularken, Beyaz Saray da Rusya'nın ölen kişinin Cenevre Anlaşması kapsamında olmadığı açıklamasına tepki gösterdi.

00:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve G7'deki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.