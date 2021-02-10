AA 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2021 Çarşamba 15:45

Çin ve Hindistan askeri birliklerinin Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinden eş zamanlı çekilmeye başladığı bildirildi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çian, Çin ve Hint askerilerinin Pangong Gölü çevresinden eş zamanlı ve eş güdümlü olarak çekilmeye başladığını duyurdu.

Çin ve Hint askerleri, Haziran 2020'de Ladakh bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti.

Geçen ay, iki ülkenin askeri heyetleri arasında gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

- ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağlarının çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimi tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de Çin'in bölgedeki sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.