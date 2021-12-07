Sınırda tehlikeli gelişme! Açıkça tehdit edecek: Bedeli olur

AA 7 Aralık 2021 Salı 07:16 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 07:16

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle yapacağı görüşmede, Ukrayna'yı işgal durumunda bunun ekonomik sonuçları hakkında mevkidaşını uyaracağı belirtildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, telefon üzerinden yaptığı brifingde, gazetecilere yarınki Biden-Putin görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Biden'ın söz konusu görüşmede, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmemeye çağıracağını aktaran yetkili, "Biden, Rusya'nın ileri gitmesi durumunda bunun bedelleri konusunda uyarıda bulunacak. Ayrıca Biden, konunun çözümü için diplomatik yolların izlenmesine teşvik edecek." ifadesini kullandı.

Yetkili, Biden'ın Putin'i Ukrayna işgalinin ekonomik sonuçları konusunda da uyaracağını belirterek, Başkanın bu durumda Rusya'ya uygulanacak yaptırımlar konusunda bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve diğer Avrupalı müttefikleriyle konuşacağını kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin atacağı askeri adımlar hakkında detaylı bilgi vermekten kaçınan yetkili, bölgeye NATO askerlerinin gönderilmesi ihtimalini de reddetmedi.

PENTAGON, RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINA YIĞINAĞINI ARTIRDIĞINI AÇIKLADI

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelere askeri yığınağını artırdığını ancak burada halen çatışmanın kaçınılmaz olmadığını savundu.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, ABD Savunma Bakanı Austin'in gün içerisinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile ABD Avrupa ve Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters'ın da dahil olduğu üst düzey bir toplantıda, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Rus askeri yığınağını ele aldığını söyledi.

Kirby, "Görmeye devam ettiğimiz şey, yeni kabiliyetlerin getirildiğidir. Başkan Putin, ülkesinin batısına ve Ukrayna'nın çevresine ek askeri kabiliyetler getirmeye devam ediyor." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğine işaret eden Kirby, Austin'in halen diplomasi ve liderliğin söz konusu krizde fark yaratacağına inandığını kaydetti.

Sözcü, "Burada çatışmanın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz. Halen en iyi sonuca varmak için diplomasiye yer ve zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Kirby, Ukrayna'ya ek askeri yardımlar veya ülkedeki Amerikan askeri destek birlikleri hakkında ise bilgi vermekten kaçındı.

ZELENSKİY, PUTİN-BİDEN GÖRÜŞMESİ ÖNCESİ BLİNKEN İLE TELEFONDA UKRAYNA KONUSUNU ELE ALDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yarın gerçekleşecek ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesi öncesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda ülkesine ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden-Putin görüşmesi öncesi Blinken ile pozisyonlarında anlaştıklarını ifade etti.

Ortak hareket etmeyi sürdürme konusunda anlaştıklarını belirten Zelenskiy, "Stratejik ortak ve müttefik ABD'ye, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüze sürekli desteği için minnettarım." değerlendirmelerinde bulundu.

BİDEN, PUTİN İLE YAPACAĞI VİDEO KONFERANS ÖNCESİ AVRUPALI MÜTTEFİKLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı video konferans öncesi, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere liderleri ile Ukrayna konusunu ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, görüşmede Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.

Liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde kalınması için mutabık kaldı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.