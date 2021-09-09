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Dünya

Sınırda vahim hata! Yanlışlıkla komşu askerlerini öldürdüler

Burundili askerler, haydut sandıkları 2 Kongo Demokratik Cumhuriyeti askerini yanlışlıkla öldürdü.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 08:15
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Burundi-Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) sınırında açılan ateşte 2 Kongo askeri hayatını kaybetti.

KDC Silahlı Kuvvetleri (FARDC) Sözcüsü Yüzbaşı Dieudonné Kasereka yaptığı açıklamada, 2 Kongo askerinin Burundili askerlerce öldürüldüğünü doğruladı.

Olayın kaza sonucu gerçekleştiğini belirten Kasereka, Burundili askerlerin sınır bölgesi Tanganika Gölü'nde devriye görevindeki Kongo askerlerini haydut sandıkları için ateş açtıklarını ifade etti.

İki ülkenin sınır bölgesi, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

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