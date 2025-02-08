İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sınırdaki kritik toplantıda ilan ettiler: Türkiye'nin yardımının devam etmesini istiyoruz
Dünya

Sınırdaki kritik toplantıda ilan ettiler: Türkiye'nin yardımının devam etmesini istiyoruz

Suriye'deki Türkmenler, Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde gerçekleştirilen istişare toplantısında bir araya geldi. Burada konuşan Türkmen komutan Fehim İsa, Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkür ederek 'Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz.' dedi.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 14:24 - Güncelleme:
Sınırdaki kritik toplantıda ilan ettiler: Türkiye'nin yardımının devam etmesini istiyoruz
ABONE OL

Suriye'nin kuzeyindeki Türkmenler, ülkenin toprak bütünlüğü ve siyasi çözüm sürecine destek vermek, yeni hükümetin çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla istişare toplantısı düzenledi.

Suriye'nin Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde gerçekleştirilen toplantıya, Halep, Lazkiye, Şam, Humus, Hama, Kuneytra ve Rakka bölgelerinden Türkmenler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkmen Meclis Başkanı Faysal Cuma, yeni hükümeti ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yı tebrik ederek, bugün Türkmenlerin geleceğinin güvence altına alınması ve halkın sorunlarına çözümler üretilmesi amacıyla toplandıklarını söyledi.

Bin yıldır yaşam sürdükleri bu topraklarda kimliklerinden, davalarından ve değerlerinden asla vazgeçmediklerini vurgulayan Cuma, "Aynı ruh ve inançla Suriye'deki varlığımızı korumak, halkımızı savunmak ve geleceğimizi güvence altına almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Cuma, Suriye halkının rejimden kurtulması ve yeniden ayağa kalkması vesilesiyle tüm Suriyelileri tebrik etti.

-"SURİYE'NİN İNŞASI İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Türkmen Meclisi İstişare Kurulu Başkanı Abdurrahman Mustafa ise Suriye Türkmenlerinin, ülkenin bütünlüğünü savunduğunu ve bu uğurda büyük bedeller ödediğini belirtti.

"Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü henüz sağlanabilmiş değil." diyen Mustafa, "Biz Türkmenler, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Türkmenler olarak muhalif bir yapı oluşturmak gibi bir hedefimiz yok. Şam yönetimini destekliyoruz ve her zaman yanlarında olacağız." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yeniden inşa sürecinde, Türkmenlerin hak ettikleri yerde olması gerektiğini vurgulayan Mustafa, "Suriye Türkmenleri görmezden gelinmemelidir. Türkmenler birdir ve bundan sonra birliğimizi daha da pekiştirerek, Suriye'nin inşası için mücadele edeceğiz." dedi.

-"TÜRKİYE'NİN, SURİYE HALKINA VERDİĞİ DESTEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR"

Türkmen komutan Fehim İsa da Suriye'de yıllardır süren zorlukların ardından Şam'da önemli gelişmeler yaşandığını kaydetti.

İsa, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Şara ve diğer yetkililerle görüştük. Devletimizin yanında olduğumuzu ve Suriye'nin geleceğini inşa etme konusunda kararlı olduğumuzu ifade ettik. Yeni Suriye'nin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacağız ve bu sürece katkıda bulunacağız. Şam'da ve diğer bölgelerde halen büyük güvenlik sorunları ve terör örgütlerinin tehditleri mevcut. Bu nedenle süreci yakından takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Fırat'ın doğusunda bulunan bölgeler bizim için stratejik önem taşımaktadır. Terör unsurlarının elinde bulunan bölgeler nedeniyle mücadelemiz devam ediyor ve edecektir."

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Türk halkına teşekkür eden İsa, "Türkiye'nin, Suriye halkına verdiği destek bizim için çok kıymetlidir. Desteklerinin devam etmesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle bir araya geldi

Yeni başkandan açıklama: Türkiye'nin milli güvenlik meselesi bizim kırmızı çizgimiz

2022'de Suriye'de Türkiye-Esed rejimi görüşmeleri, Pençe-Kılıç Harekatı ve ekonomik kriz öne çıktı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.