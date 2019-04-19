Sıradaki hedef Küba!

Latin Amerika’da Amerikan karşıtı yönetimleri devirmeyi hedefleyen Trump yönetimi, Maduro hükümetine karşı Venezuela’da başlattığı darbe sürecinin ardından şimdi de Küba’yı hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı’nın ‘sosyalizm yardakçıları’ olarak nitelendirdiği Venezuela, Küba ve Nikaragua’ya karşı yeni yaptırım kararının alındığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın açıkladığı yaptırımların 17 Nisan 1961’deki Küba’yı istila girişiminin 58’inci yıldönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Hazine Bakanlığı’nın kararlarını aktaran Bolton, Nikaragua, Venezuela ve Küba’yı ‘sosyalizm yardakçıları’ olarak tanımladı. Venezuela Merkez Bankası, Nikaragua’nın Corporativo bankası ve Küba ordusuna ait Aerogaviota havayolu şirketine yaptırım kararı alındığını belirten Bolton, en sert yaptırımların Havana yönetimini hedef aldığını vurguladı.

SEYAHAT YASAĞI

Küba’da yakınları olmayan Amerikalıların bu ülkeye seyahatinin yasaklandığını aktaran Bolton, yeşil ışık yakılan para transferlerinin ise sadece çeyrekte bin dolarla kısıtlandığını kaydetti. ABD’li diplomat, yaptırım kararına gerekçe olarak Küba’nın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya verdiği desteği gösterdi.

Ekonomik yaptırımlara tepki gösteren Havana hükümeti ise ABD’nin saldırısının 17 Nisan 1961’deki Küba’yı istila girişiminin 58’inci yıldönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

‘ABD YİNE YENİLECEK’

Konu hakkında açıklama yapan Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez, “ABD’nin Küba’ya yönelik gerilimini saldırganca tırmandırması başarısızlığa uğrayacak. Tıpkı Domuzlar Körfezi’ndeki gibi bunun da üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı. Küba Dışişleri’nin ABD masasını yöneten Josefina Vidal de Amerikan emperyalizminin ‘tıpkı Domuzlar Körfezi’ndeki gibi yine yenileceğini’ dile getirdi.

CIA’in işgal girişiminden 58 yıl sonra yeni kriz

Havana yönetimine yönelik bir dizi yaptırım kararı alan Beyaz Saray’ın, ekonomik saldırıyı ABD’nin Küba’yı istila girişiminin 58’inci yıldönümünde başlatması dikkat çekti. 17 Nisan 1961’de CIA’in eğitip silahlandırdığı sürgündeki Kübalılardan oluşan bin 500 kişilik birlik, Küba Devrimini gerçekleştiren Fidel Castro’nın hükümetini devirmek üzere Domuzlar Körfezi’ne çıkarma yapmıştı. Ancak Devrimci Silahlı Kuvvetlerin çok güçlü karşılık vermesi üzerine 3 gün dayandıktan sonra teslim olmaları, ABD tarihinin en küçük düşürücü hezimetlerinden biri olarak tarihe geçmişti.