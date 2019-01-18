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Sırbistan, 100 gümrük vergisi uygulamasından vazgeçirilmesi noktasında AB'ye çağrıda bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamasından vazgeçirilmesi noktasında Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulundu.

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Başkent Belgrad'da basın toplantısı düzenleyen Vucic, Kosova'da yaşayan Sırpların ve Sırbistan'ın geleceği noktasında AB'nin daha net olması gerektiğini vurgulayarak, Kosova'yı gümrük vergisi kararından vazgeçmeye çağırdı.

AB'den, gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmesi noktasında Priştine yönetimine daha güçlü müdahale etmesini isteyen Vucic, Sırplar ile Arnavutlar arasındaki diyalog sürecinin gelecekte de sürmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Vucic, Kosova'nın vergi uygulamasından vazgeçeceğini, zira bunun anlamsız ve akılsızca olduğunu savunarak, "Eğer Priştine vergi uygulamasından vazgeçmezse, bu açık bir şekilde müzakere ve uzlaşma taraftarı olmadıklarını gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü Sırbistan ziyaretini de değerlendiren Vucic, Rusya'dan yıl içinde 7 askeri helikopter tedarik edeceklerini bildirdi.

Ziyaretin son derece verimli geçtiğini aktaran Vucic, polis verilerine göre dün Putin'i karşılamak için Belgrad'a 100 binden fazla insanın geldiğini söyledi.

GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Kosova Meclisinde kasım ayında yapılan oturumda, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımayan bölge ülkeleri Sırbistan ve Bosna Hersek'ten ithal edilen ürünlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması kararı alınmıştı.

Sırbistan'dan 17 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne dek 100'ün üzerinde ülke tarafından tanınsa da Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımıyor.

Bosna Hersek de ülkedeki Sırp yetkililerin onay vermemesi nedeniyle Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıyamıyor.

 

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