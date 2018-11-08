Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: 100 yıl konuşmak, 1 gün savaşmaktan daha iyi

Kosova ve Sırbistan cumhurbaşkanları ile AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin bu akşam Brüksel'de yapacağı toplantı öncesinde açıklamada bulunan Vucic, barışı ve istikrarı korumak için sorumlu ve ciddi davranması gerektiğini belirtti.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve diğer Kosovalı yetkililerle bir araya gelmekten memnun olmadığını söyleyen Vucic, "Ancak 100 yıl konuşmak, 1 gün savaşmaktan daha iyidir." diye konuştu.

Vucic, bazı kişilerin bazen gözdağı vermekten hoşlandığını ancak bunu yaparken sonunda ödenecek bedeli unuttuğunu söyledi.

Bölgede barışı korumak için diğer herkesten daha sorumlu davranması gerektiğinin farkında olduğunu belirten Vucic, uluslararası toplumun da bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Sırbistan'dan 10 Şubat 2008'de ayrılarak tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova, bugüne kadar 100'ün üzerinde ülke tarafından tanındı.

Sırbistan, hala kendi toprağı olarak gördüğü Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanımasa da AB arabuluculuğunda sürdürülen diyalog süreci kapsamında Kosovalı yetkililerle masaya oturuyor.

Sırbistan ile Kosova arasında, 19 Nisan 2013'te Brüksel'de, AB ve uluslararası toplum tarafından "tarihi" olarak nitelendirilen "İki Ülke Arasında İlişkilerin Normalleştirilmesi Anlaşması" imzalamıştı.