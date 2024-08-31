Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Globsec Forumu çerçevesinde düzenlenen "Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne (AB) Katılımı" başlıklı panelde konuştu.

AB ÜYELİĞİ

AB ve Sırbistan'ın Kosova konusunda farklı görüşlere sahip olduğuna dikkat çeken Vucic, "Bu sorunu, her iki tarafın da eşit derecede memnun olduğu veya eşit derecede hoşnutsuz olduğu bir şekilde çözmediğimiz sürece AB'nin bir parçası olamayacağımızı biliyoruz" dedi.

Panelde Sırbistan ve bölge ülkelerinin AB'ye katılımları konusunda karamsar açıklamalarda bulunan Vucic, "Buraya insanlara yalan söylemeye gelmedim. Benim, 'Evet, 2028 yılında AB üyesi olacağız' dememi istiyorsunuz. Ama olmayacağız. Program bitecek ve 4 sene sonra birbirimizi yeniden göreceğiz. O zaman size ne söyleyeceğim? Böyle bir şey olmayacak. Halkıma yalan söylemeyeceğim. Kimseye yalan söylemek istemiyorum" dedi.

"KARADAĞ'A İYİ ŞANSLAR DİLERİM"

Karadağ'ın 2028 yılında AB üyesi olmayı hedeflediğini açıklayan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in açıklamasını yorumlayan Vucic, "Karadağ'a iyi şanslar dilerim fakat 2028'de AB üyesi olacaklarına inanmıyorum. Bizim de 2028 yılında AB üyesi olacağımıza inanmıyorum" dedi.

Bölge ülkelerinin tamamının AB üyesi olmak istediğini fakat AB'nin geleceği konusunda farklı öngörüleri olduğunu vurgulayan Vucic, "Net olan şey, Ukrayna ve Moldova'nın ivme kazanıyor olmaları ve bu anlaşılır bir şey. Fakat aynı zamanda AB kamuoyunda genişleme konusunda bir yorgunluk söz konusu" dedi.

Vucic, "Ukrayna'nın 2030'dan önce AB üyesi olacağına inanıyorum. Bunun ardından Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ ve tabii Bulgarlar izin verirse Kuzey Makedonya da üye olacaktır. Ancak Ukrayna'nın üyeliğinden sonra" diye konuştu.

SIRBİSTAN-RUSYA İLİŞKİLERİ

Sırbistan ve Rusya arasında geleneksel olarak çok iyi ilişkiler bulunduğunu söyleyen Vucic, "Bunu saklamıyorum ve bundan utanmıyorum. Sırplar ve Ruslar arasında durum hep bu şekilde olmuştur. Biz, Avrupa'da Rusya'ya yaptırım uygulamayan tek ülkeyiz. Gördüğünüz gibi bunu açıkça ifade etmekten korkmuyorum" dedi.